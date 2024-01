Business news: Daihatsu, nessuna indicazione in merito al riavvio della produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di autovetture giapponese Daihatsu, controllato dal gruppo Toyota, ha reso noto che al momento non esiste alcun calendario per la ripresa delle attività produttive, sospese il mese scorso a seguito dello scoppio dello scandalo relativo alle falsificazioni dei controlli di sicurezza effettuati dall'azienda. Un portavoce di Daihatsu ha riferito che Toyota sta aiutando la controllata a ristrutturare le proprie attività: Toyota ha reso noto di voler annunciare entro un mese un piano dettagliato per la ristrutturazione di Daihatsu, azienda specializzata nella produzione di veicoli leggeri. (Git)