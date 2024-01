Business news: Cina, produzione industriale aumentata del 4,6 per cento da ottobre a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale, che rappresenta il 40 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) della Cina, è aumentata del 4,6 per cento nel quarto trimestre, trainata dalla crescita delle esportazioni di automobili, batterie e pannelli solari. Lo indica l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che solo a dicembre la produzione è aumentata del 6,8 per cento su anno e dello 0,5 per cento su mese. Il tutto dopo che a novembre i profitti combinati delle imprese sono aumentati del 29,5 per cento su anno, in crescita per il quarto mese consecutivo. Durante tutto l'anno, la produzione di batterie fotovoltaiche, veicoli a nuova energia e apparecchiature per la generazione di energia ha registrato rispettivi incrementi del 54, 30,3 e 28,5 per cento. Nonostante la stabilità del settore, il forte indebolimento della domanda interna sta spingendo i rivenditori ad una vera e propria guerra dei prezzi, oltre che ad ampliare l'offerta nei mercati esteri. Questa tendenza, sommata al tracollo del settore immobiliare cinese e alle controversie commerciali con l'Unione europea, ha d'altra parte alimentato all'estero il timore che la Cina possa esportare deflazione e schiacciare l'occupazione in altri mercati. Stando ai dati dell'Ufficio nazionale di statistica, il Prodotto interno lordo (Pil) cinese è aumentato del 5,2 per cento su anno nel 2023, superando l'obiettivo di "circa il 5 per cento" fissato dal governo. La crescita si è attestata sullo stesso livello anche nel quarto trimestre, accelerando rispetto all'incremento del 4,9 per cento del trimestre precedente ma mancando di 0,1 punti percentuali le previsioni degli analisti. (Cip)