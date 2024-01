Business news: Foxconn realizzerà impianto di semiconduttori in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso taiwanese dell'elettronica Foxconn collaborerà con la società tecnologica Hcl Group per realizzare un impianto di assemblaggio e collaudo di semiconduttori in una località ancora imprecisata dell'India. Lo hanno annunciato le due aziende. Il piano prevede la realizzazione di una unità di assemblaggio e test esternalizzati (Osat) per il confezionamento, assemblaggio e collaudo di wafer di silicio fabbricati in fonderia, trasformandoli in chip finiti. Foxconn ha dichiarato tramite una nota che la sua controllata in India deterrà una quota del 40 per cento nella joint venture che gestirà l'impianto, con un investimento di 37,2 milioni di dollari. Hcl non ha divulgato ulteriori dettagli finanziari. "Attraverso questo investimento, i partner mirano a costruire un ecosistema e favorire la resilienza della catena di approvvigionamento per l'industria locale", ha dichiarato Foxconn in una nota. Foxconn intende realizzare in India anche un impianto di fabbricazione di semiconduttori, avvalendosi degli incentivi per 10 miliardi di dollari offerti dal governo di Nuova Delhi per localizzare la produzione di microchip. (Inn)