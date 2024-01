Business news: Tokayev, vogliamo creare joint-venture per produzione di pasta in Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan vuole creare joint-venture con le aziende italiane per produrre pasta, sfruttando l’enorme potenziale offerto dal proprio territorio nel campo della produzione cerealicola. Lo ha dichiarato il presidente Kassym-Jomart Tokayev nel suo intervento alla Tavola rotonda sugli investimenti Italia-Kazakhstan, organizzata alla Farnesina. Il Paese centrasiatico, ha ricordato Tokayev, è il decimo produttore di farina al mondo, e può avere un ruolo nel contribuire a ridurre il deficit mondiale in materia di sicurezza alimentare. “Invitiamo le aziende italiane a sfruttare le opportunità in questo settore. Il nostro grano è già utilizzato per produrre spaghetti, possiamo incrementare le esportazioni”, ha sottolineato il presidente kazakho, ricordando tra i possibili terreni di cooperazione tra aziende dei due Paesi anche quelli dell’industria farmacologica e della digitalizzazione. (Res)