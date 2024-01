Business news: Puliti (Saipem), vogliamo essere parte della strategia del Kazakhstan per decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società italiana Saipem, leader nel settore delle infrastrutture energetiche, vuole essere parte della strategia del Kazakhstan per forgiare un’economia “a basso uso di idrocarburi”. Lo ha detto l’amministratore delegato Alessandro Puliti nel suo intervento alla Tavola rotonda sugli investimenti Italia-Kazakhstan, organizzata alla Farnesina alla presenza del presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev e del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Puliti ha ricordato come Saipem sia stato “un partner affidabile” del Kazakhstan sin dall’acquisizione dell’indipendenza. Ora “abbiamo una nuova visione degli affari” in un Paese che è tra quelli con più potenziale al mondo nel campo delle rinnovabili, ha aggiunto l’Ad di Saipem, facendo riferimento in particolare alla creazione di parchi eolici. “Confermiamo il nostro impegno a massimizzare l’efficienza dei nostri servizi in Kazakhstan”, ha concluso Puliti. (Res)