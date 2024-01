Business news: Taiwan, avvio produzione del secondo impianto in Arizona sarà rinviata al 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio della produzione nel secondo stabilimento aperto dall'azienda Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) a Phoenix, nello Stato Usa dell'Arizona, subirà un rinvio. Lo ha annunciato il presidente Mark Liu durante una riunione con gli investitori, precisando che lo stabilimento, attualmente in costruzione, non entrerà più in funzione nel 2026, bensì tra il 2027 e il 2028. L'annuncio arriva nel quadro della cosiddetta "guerra dei chip" tra la Cina e gli Stati Uniti, che hanno moltiplicato le restrizioni all'esportazione di tecnologia correlata alla produzione di semiconduttori nel Paese asiatico con l'obiettivo di rallentarne i programmi militari. Contestualmente, il presidente Joe Biden ha raddoppiato gli sforzi per incrementare la produzione di componenti chiave negli Stati Uniti, con la firma del Chips and Science Act nel 2022. La legge prevede investimenti per circa 280 miliardi di dollari nell'arco di cinque anni nei semiconduttori e nel settore di ricerca e sviluppo. Ciononostante, a più di un anno dalla promulgazione della norma, il governo degli Stati Uniti non ha stanziato fondi per colossi dei semiconduttori come Tsmc o Intel. (Res)