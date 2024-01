Business news: Qatar sospende forniture Gnl per motivi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro navi gasiere riconducibili a QatarEnergy sono rimaste bloccate nel fine settimana nel Mar Rosso, dopo gli attacchi delle forze statunitensi e britanniche contro le postazioni delle milizie filo-iraniane Houthi in Yemen. Lo ha reso noto l'emittente panaraba satellitare di proprietà saudita "Al Arabiya", basandosi su applicativi di tracciamento del traffico navale precedentemente rilanciati dalle principali agenzie di stampa economiche internazionali. Le navi provenivano dal Qatar ed erano dirette verso il Canale di Suez, ma avrebbero interrotto la navigazione per motivi di sicurezza. Le autorità qatariote non hanno ancora commentato ufficialmente la pausa nella fornitura di gas verso i clienti in Europa. In seguito all'attacco del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele, con la conseguente operazione avviata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza, si sono intensificate le tensioni in tutta la regione. In particolare, al confine israelo-libanese, si verificano quasi quotidianamente scontri tra le Idf e il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Intanto, in Siria e in Iraq, le milizie sciite filo-iraniane hanno effettuato un centinaio di attacchi contro le basi della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico, a guida statunitense. Da novembre scorso, inoltre, gli Houthi hanno iniziato a condurre una serie di attacchi contro diverse imbarcazioni in transito nel Mar Rosso, una delle rotte più importanti per il commercio mondiale, in risposta a quello che considerano un assedio contro Gaza ad opera di Israele. Di conseguenza, la scorsa settimana, le forze degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno effettuato una serie di raid aerei e navali contro le postazioni degli Houthi in Yemen. (Res)