Business news: analista Froley (Icis), interruzione Gnl avrebbe conseguenze su prezzi spot del gas

- Potenziali interruzioni dei flussi di gas naturale liquefatto (Gnl) del Qatar verso l’Europa potrebbero portare a tempi di consegna più lunghi e a un aumento dei costi, con un impatto sui prezzi spot del gas al livello globale. Lo riferisce Alex Froley, analista del mercato del Gnl presso l’Independent Commodity Intelligence Services (Icis). “L’Europa è attualmente ben attrezzata per gestire tali interruzioni, con i livelli di stoccaggio del gas che rimangono elevati per questo periodo dell’anno. Questa situazione è notevolmente migliorata rispetto a due anni fa, quando la Russia iniziò il conflitto con l’Ucraina”, scrive Froley in un'analisi. Nel 2023, il Qatar ha svolto un ruolo significativo nel fornire all’Europa il 16 per cento delle sue importazioni di Gnl, per un totale di circa 15,1 milioni di tonnellate su un totale di 96,2 milioni di tonnellate della regione. Sebbene il Qatar sia emerso come fornitore chiave, il suo contributo è stato notevolmente inferiore a quello degli Stati Uniti, che rappresentavano quasi la metà delle forniture di Gnl dell’Europa, per un totale di 45,5 milioni di tonnellate per l’anno. Vale la pena notare che le scorte di gas europee sono considerevolmente più alte rispetto a due anni fa, poco prima dell’inizio della guerra russo-ucraina. Questa maggiore resilienza posiziona l’Europa in modo più favorevole per gestire eventuali sfide che potrebbero sorgere nella catena di approvvigionamento. In media, l'Icis osserva circa 30-40 navi cisterna di Gnl cariche che transitano attraverso il Mar Rosso ogni mese, provenienti soprattutto da Qatar e Russia, ma anche dagli Stati Uniti per l’Asia. Durante i primi 12 giorni di gennaio 2024, l'Icis ha rintracciato solo cinque navi cisterna di Gnl cariche attraverso il Canale di Suez, tutte merci qatariote o russe. “Se i carichi del Qatar cessassero di utilizzare il Mar Rosso, l’impatto sul traffico di Gnl aumenterebbe in modo significativo. Questo spostamento non influenzerebbe solo le rotte commerciali specifiche, ma potrebbe anche avere implicazioni più ampie per il mercato globale del Gnl”, afferma l'analista. La sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Europa, secondo l’esperto, non è immediatamente minacciata, date le ampie riserve di gas della regione e i consistenti afflussi di altre fonti di gas, tra cui il gasdotto norvegese e il Gnl statunitense. Ma se le navi del Qatar dovessero optare per rotte significativamente più lunghe nel lungo termine, ciò potrebbe aumentare i costi ed esercitare un’influenza rialzista sui prezzi spot del gas. Peraltro, il conflitto in corso in Medio Oriente ha ulteriori implicazioni per il mercato energetico, incidendo sui prezzi del petrolio, che a loro volta possono influenzare il mercato del gas. Molti contratti Gnl a lungo termine in Asia sono legati ai prezzi del petrolio. (segue) (Res)