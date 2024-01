Business news: Israele, 15 miliardi di dollari di spese extra per la Difesa nel bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del governo del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, hanno approvato un emendamento al bilancio per il 2024 che aggiunge 55 miliardi di shekel (15 miliardi di dollari) di spese extra per la difesa. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze israeliano, citato dal quotidiano israeliano "The Times of Israel", specificando che nel bilancio aggiuntivo sono inclusi fondi per la difesa e per il risarcimento delle persone colpite in modo diretto e indiretto dall'operazione contro il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Inoltre, sono stati approvati maggiori stanziamenti per la sanità, la polizia, il welfare e l'istruzione. La notte scorsa, si era tenuta una prima riunione per il voto sull'emendamento al bilancio, durante la quale le tensioni erano salite al punto che il ministro dell'Istruzione, Yoav Kisch (del partito Likud di Netanyahu), aveva "abbandonato la sala in preda alla rabbia", secondo quanto riferito da "The Times of Israel". Il 14 gennaio, Netanyahu aveva sottolineato l'intenzione di portare "allo Stato di Israele un bilancio che ci promette sicurezza e futuro” e di "continuare l'operazione ancora per molti mesi". (Res)