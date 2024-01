Business news: Libano, prestito Banca mondiale in scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sindacato dei forni e delle panetterie di Beirut e del Monte Libano, Nasser Sorour, ha esortato il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati, e il ministro dell'Economia, Amin Salam, ad "accelerare l'emissione di una tessera annonaria (libretto che attesta il diritto di un individuo a ricevere determinati beni razionati, rilasciato in periodi di guerra o crisi) per il pane a chi ne ha bisogno". Lo ha reso noto l'agenzia di stampa libanese "Nna", secondo cui Sorour ha sottolineato la necessità di erogare le tessere annonarie prima che il "prezzo di una pagnotta superi le 80 mila lire libanesi (circa 5 dollari), perché il prestito della Banca mondiale sarà valido" fino alla fine di maggio o al massimo fino alla metà del prossimo giugno. Il capo del sindacato ha aggiunto che revocare i sussidi sulla farina "impone alla classe oppressa oneri che non può sopportare, per cui è necessario uno stato di emergenza prima che il tempo scada", e ha ringraziato tutti i panifici libanesi che hanno "venduto il pane a un prezzo sovvenzionato, in modo da non causare carenze o crisi" di questi prodotti alimentari. A settembre 2023, il ministro dell'Economia Salam aveva spiegato che “finché il prestito d'emergenza della Banca mondiale per le importazioni di grano sarà in vigore, i sussidi saranno mantenuti”, senza specificare cosa sarebbe successo alla scadenza del prestito. Nel maggio 2022, la Banca mondiale aveva concesso un prestito di emergenza di 150 milioni di dollari al Libano per “evitare di interrompere le forniture di grano a breve termine e contribuire a garantire la disponibilità di pane a prezzi accessibili per le famiglie vulnerabili”. Dal 2022 si sono verificati ritardi nell’arrivo delle spedizioni di grano in Libano, a causa della guerra in Ucraina. Secondo un rapporto dell’organizzazione non governativa Mercy Corps, il 77 per cento delle importazioni totali di grano del Libano proveniva infatti dall'Ucraina attraverso il Mar Nero. L’insicurezza alimentare in Libano è aumentata dall’inizio della crisi economica in corso dal 2019 e dalla doppia esplosione avvenuta il 4 agosto del 2020 che ha distrutto i silos di grano al porto di Beirut riducendo la capacità di stoccaggio. (Lib)