Business news: Libia, giacimento petrolifero El Feel ottiene certificazione ambientale Iso 14001

- Il giacimento petrolifero di El Feel, situato nel bacino libico di Murzuq, nel sud-ovest della Libia, ha ottenuto la certificazione Iso 14001 sui sistemi di gestione ambientale. Lo riferisce Mellitah Oil and Gas Company, la compagnia controllata al 50 per cento da Eni e dalla National Oil Corporation (Noc), operatrice del campo che produce a regime 70 mila barili di petrolio al giorno. L'acquisizione di tale certificato, valido fino al 7 gennaio 2027, “si inserisce nel progetto dell'azienda al fine di raggiungere i suoi obiettivi in quanto a preservazione dell'ambiente nei suoi siti e nelle aree circostanti”, si legge in una nota dell'azienda. (Lit)