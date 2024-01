Ucraina: ministero Difesa, spacciare morte ufficiale italiano è notizia falsa che oltraggia famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Strumentalizzare la morte, avvenuta in Italia per cause naturali, di un nostro giovane ufficiale spacciandola per una morte avvenuta in combattimento in Ucraina, é una fake news e un oltraggio all'Ufficiale e alla sua famiglia": così il ministero della Difesa in una nota alla stampa. "É così che si combatte la guerra psicologica, rinnovando il dolore dei familiari del Tenente Colonnello Claudio Castiglia? La Difesa smentisce con fermezza questa macabra menzogna e diffida i seminatori di odio del web dal proseguire nella diffusione di questa orrenda fake news. Che la propaganda di alcuni Paesi tramite il web e alcuni canali Telegram fosse cinica e incurante del dolore era noto, ma che arrivasse a tanto lascia sbigottiti. La Difesa italiana e il ministro si uniscono al dolore della moglie, dei figli e dei familiari dell'Ufficiale, la cui dedizione al servizio e il cui coraggio rimangono nei nostri cuori", conclude la nota.(Com)