Business news: Hyundai Motor vende stabilimento in Cina a metà del prezzo originario

- La joint venture cinese del costruttore di auto coreano Hyundai Motor Co ha venduto il proprio stabilimento produttivo a Chongqing per 1,62 miliardi di yuan (225 milioni di dollari), una cifra pari a meno della metà del prezzo originariamente richiesto lo scorso agosto, quando lo stabilimento è stato messo in vendita. Lo riferisce l'agenzia d'informazione economica "Bloomberg", secondo cui la fabbrica è stata venduta a Chongqing Liangjiang District Yufu Industrial Park Construction Investment Ltd., una società sostenuta finanziariamente dal governo municipale di Chongqing. La cessione dello stabilimento è parte delle misure adottate da Hyundai per ottimizzare le proprie operazioni in Cina. (Was)