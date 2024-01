Business news: utile netto Tsmc crollato del 19 per cento nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto del colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) è crollato del 19 per cento nel quarto trimestre, complice il calo della domanda globale di microchip utilizzati nell’industria automobilistica, dei server e della telefonia mobile. A quanto si apprende da una nota dell’azienda, l’utile netto si è attestato a 7,6 miliardi di dollari da ottobre a dicembre, superando le previsioni di mercato. Nello stesso periodo, i ricavi generati da Tsmc si sono attestati a 19,6 miliardi di dollari, in calo dell’1,5 per cento su anno e in linea con le previsioni aziendali. (Res)