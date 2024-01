Business news: presidente Tokayev, a febbraio lancerò importanti riforme economiche in Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, lancerà nel prossimo febbraio “importanti riforme” che renderanno l’economia del Paese centrasiatico “più competitiva”, “più trasparente” e più “dinamica”. Lo ha annunciato egli stesso a Roma in occasione della Tavola rotonda sugli investimenti Italia-Kazakhstan, organizzata alla Farnesina alla presenza del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Tokayev ha ricordato come il Kazakhstan abbia una delle economie in più rapida crescita al mondo, con un’espansione del Pil del 5,1 per cento lo scorso anno, “quasi il doppio della crescita media globale”. L’obiettivo nel medio termine è di portare la crescita al 6-7 per cento, ha aggiunto il presidente kazakho, così da “raddoppiare l’economia” nel 2029. “Posso dire che le nuove riforme inizieranno molto presto e renderanno la nostra economia più trasparente, vibrante e dinamica, elevando gli standard e le pratiche commerciali. Ci impegneremo per creare un clima per gli investimenti in linea con gli standard globali più alti, garantendo che il Kazakhstan resti la principale destinazione degli investimenti diretti esteri in Asia centrale”, ha affermato Tokayev. (Res)