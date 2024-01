Turchia-Italia: incontro Meloni-Erdogan, opportunità economiche per aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opportunità economiche per le aziende italiane, tra cui Leonardo, in Turchia nonché la possibilità di organizzare quanto prima la Commissione congiunta economico commerciale (Jetco) assieme ad un business forum. Questo è stato uno dei temi affrontati nel corso dell’incontro a Istanbul tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto si apprende, l’incontro è stato l’occasione per rinsaldare il rapporto tra due paesi partner, amici e alleati. (Rin)