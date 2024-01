Turchia-Italia: migranti, Medio Oriente e Ucraina al centro del lungo colloquio Meloni-Erdogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema affrontato la guerra in Ucraina. Sempre secondo fonti italiane, Meloni ha espresso grande apprezzamento al presidente turco per i costanti sforzi di mediazione diplomatica per la riattivazione della Black Sea Grain Initiative per sbloccare l’invio del grano dai porti ucraini dopo che nel luglio scorso la Russia non ha rinnovato l’accordo. La premier nel corso dell’incontro ha poi avuto anche un confronto sui grandi temi globali anche alla luce della presidenza italiana del G7 con particolare riferimento appunto alla guerra a Gaza e all’invasione russa in Ucraina. L’incontro tra Meloni e Erdogan è stato anche occasione per l’indicazione di un obiettivo condiviso da Italia e Turchia sul raggiungimento di almeno 30 miliardi di interscambio entro il 2030. E’ stato fatto il punto delle relazioni bilaterali in tutte le sue dimensioni: politiche e di difesa, economiche e culturali. I due leader, secondo le fonti, hanno constatato l’eccellente stato delle relazioni economiche con un interscambio commerciale che ha superato i 25 miliardi di euro. Sempre a proposito di relazioni con l’Italia, Meloni ed Erdogan hanno scandagliato le opportunità economiche per le aziende italiane, tra cui Leonardo, in Turchia nonché la possibilità di organizzare quanto prima la Commissione congiunta economico commerciale (Jetco) assieme ad un business forum. Infine, Meloni e il presidente turco hanno avuto uno scambio di idee anche sulle relazioni Ue-Turchia in ambito politico, economico e commerciale anche alla luce della recente Comunicazione congiunta della commissione e dell'Alto rappresentante Ue. (Rin)