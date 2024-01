Business news: Musk chiede il 25 per cento del capitale azionario di Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha affermato di essere disponibile a fare di Tesla un'azienda leader mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica, ma solo a patto di vedersi riconosciuto almeno il 25 per cento del capitale azionario della compagnia, rispetto al 13 per cento che detiene attualmente. "Non sono a mio agio a far diventare Tesla leader nell'Ia e nella robotica senza avere il controllo di almeno il 25 per cento dei voti. Abbastanza per essere influente, ma non abbastanza da poter essere scavalcato", ha scritto l'imprenditore su X (Twitter). "In caso contrario, preferirei realizzare prodotti al di fuori di Tesla", ha aggiunto Musk, fino a pochi anni fa deteneva il 20 per cento dell'azienda costruttrice di auto elettriche, ma ha venduto una parte significativa della propria partecipazione proprio per finanziare l'acquisto del social media X, una operazione da 44 miliardi di dollari. Ad oggi Tesla resta l'azienda leader nel campo dell'elettromobilità, ma la competizione nel settore è sempre più serrata. Secondo Musk, il futuro dell'azienda è nell'intelligenza artificiale e nella robotica, e lo sviluppo di robot umanoidi è ad oggi la tecnologia più importante cui sta lavorando la compagnia. (Was)