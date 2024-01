Viterbo: natante alla deriva, intervengono sommozzatori vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone, l'equipaggio di una un'imbarcazione alla deriva a 7 miglia dalla costa difronte Montalto di Castro, sono state soccorse dai vigili del fuoco con l'elicottero Drago VF140. I soccorritori sommozzatori si sono lanciati in acqua dal velivolo e hanno raggiunto a nuoto il natante mettendolo in sicurezza prima dell'arrivo di una unità navale della Guardia Costiera che li ha riportati a terra. Difficili le condizioni meteo in cui si è svolto il soccorso con mare molto mosso e raffiche di vento a oltre 40 nodi. (Rer)