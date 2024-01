© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume dell'interscambio tra la Cina e Taiwan si è attestato a 267,8 miliardi di dollari lo scorso anno. Lo ha riferito il portavoce dell'ufficio di Pechino delegato agli affari di Taiwan, Chen Binhua, nella conferenza stampa odierna. Da gennaio a novembre, sono stati approvati in Cina 6.936 nuovi progetti d'investimento presentati dalle imprese taiwanesi, in aumento del 26,8 per cento. (Cip)