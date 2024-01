Business news: la cinese Byd investirà 14 miliardi di dollari nelle auto intelligenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Byd investirà 14 miliardi di dollari in auto intelligenti. Lo ha annunciato il fondatore e amministratore delegato, Wang Chuanfu, durante l'evento aziendale "Dream Day" tenuto nella metropoli sud-orientale di Shenzhen per presentare il sistema di auto intelligente Xuanji, che integra connettività di rete 5G, intelligenza artificiale basata su cloud e altre tecnologie. Byd, che ha superato la rivale statunitense Tesla nella produzione di veicoli elettrici a batteria nel quarto trimestre dello scorso anno, sta investendo nello sviluppo dei veicoli intelligenti e nel recupero del divario con i suoi principali concorrenti circa alcune funzionalità, tra cui guida autonoma e riconoscimento vocale. L'azienda, con sede a Shenzhen, ha destinato al segmento della guida intelligente circa quattromila dei suoi oltre 90 mila dipendenti. Nel 2023, più del 57 per cento dei veicoli venduti da Byd erano dotati di un sistema di guida intelligente, percentuale che l'azienda punta ad innalzare ulteriormente quest'anno. (Cip)