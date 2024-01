Business news: Sace firma due accordi di collaborazione con KazakhExport e Development Bank of Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace, il gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale direttamente controllato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, ha firmato con KazakhExport e Development Bank of Kazakhstan (Dbk) due Memorandum d’intesa. Lo riferisce in un comunicato lo stesso gruppo Sace, precisando che la firma è avvenuta in occasione della tavola rotonda italo-kazaka organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale svolta in Farnesina nel quadro della visita in Italia del presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. I Memorandum d’intesa, spiega Sace, sono stati firmati dall'amministratore delegato di Sace Alessandra Ricci e dal presidente di Baiterek National Managing Holding Jsc per KazakhExport e Dbk Nurlan Baibazarov, con l'obiettivo di rafforzare la partnership tra le imprese italiane e quelle kazake, incrementando l’export Made in Italy in Kazakhstan. (Com)