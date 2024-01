Business news: Usa, Macy's licenzierà 2.350 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macy's, il più grande operatore di centri commerciali degli Stati Uniti, ha annunciato il licenziamento del 13 per cento della sua forza lavoro amministrativa, nell'ambito di un piano di riorganizzazione strategica che sarà supervisionato dal prossimo amministratore delegato. Verranno licenziati in tutto circa 2.350 dipendenti, pari al 3,5 per cento della forza lavoro complessiva dell'azienda, incluse le controllate Bloomingdale's e Bluemercury. L'azienda ha annunciato anche la chiusura di cinque dei suoi oltre 560 negozi. (Was)