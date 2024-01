Latina: assessore trasporti Lazio, problemi per attracco nave a Ponza, regione approfondirà episodio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "è in contatto con la Guardia costiera e la compagnia di navigazione Laziomar per approfondire le ragioni dell'episodio di questa mattina che ha provocato momenti di paura a bordo del traghetto Quirino, in servizio tra Formia e Ponza". Lo dichiara in una nota l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. "Il forte vento e le condizioni avverse del mare sono sicuramente la causa principale dell'avvenuto - continua Ghera - ma la Regione continuerà ad interfacciarsi in piena collaborazione con tutte le parti coinvolte per capire esattamente quanto accaduto. Per fortuna non si sono registrati feriti a bordo, né tra i passeggeri, né tra i membri dell'equipaggio anche se, numerose auto trasportate all'interno del garage della nave, hanno subito diversi danni". (Com)