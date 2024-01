Milano: Bruni (McDonald’s), particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro è un ristorante che conta 3 nazionalità al suo interno, il 60 per cento dei dipendenti è donna e come nostro vanto abbiamo anche la direttrice donna, giovane e di grandi ambizioni e potenzialità. Rivolgiamo particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale. In tal senso facciamo la raccolta differenziata in tutti i ristoranti. Ci teniamo, inoltre, a organizzare, con le istituzioni comunali, delle giornate per l'ambiente in cui cerchiamo di dare il buon esempio ai nostri concittadini". Lo ha detto Giacomo Bruni, Operating Manager Mc Donald’s Italia Nord, a margine della nuova apertura del ristorante di Solaro, a Milano.(Rem)