Ucraina: Meloni a Erdogan, apprezzamento per mediazione su crisi grano

- La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso grande apprezzamento al presidente turco Recep Tayyip Erdogan per i costanti sforzi di mediazione diplomatica di Ankara per la riattivazione della Black Sea Grain Initiative per sbloccare l’invio del grano dai porti ucraini dopo che nel luglio scorso la Russia non ha rinnovato l’accordo. Secondo quanto si apprende, Meloni nel corso dell’incontro a Istanbul con Erdogan ha avuto anche un confronto sui grandi temi globali anche alla luce della presidenza italiana del G7 con particolare riferimento appunto alla guerra a Gaza e all’invasione russa in Ucraina. (Rin)