Turchia-Italia: migranti, Medio Oriente e Ucraina al centro del lungo colloquio Meloni-Erdogan

- La cooperazione sul tema dei flussi migratori, la guerra a Gaza e l’invasione russa dell’Ucraina, nonché la sicurezza del Mediterraneo e la presidenza italiana del G7: sono questi alcuni dei temi principali affrontati oggi a Istanbul nel lungo colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Un incontro durato due ore e mezza e che ha avuto luogo al palazzo Vahdettin, residenza del presidente della Repubblica turca a Istanbul. Tema centrale del bilaterale è stato, secondo quanto si apprende, il rafforzamento della cooperazione sul dossier migratorio tra Italia e Turchia anche in relazione alla Libia dove i rispettivi ministeri degli Esteri intendono concludere presto una intesa. La collaborazione dello scorso anno tra i due paesi ha portato, sempre secondo le fonti, a una riduzione del 56 per cento dei flussi irregolari lungo il corridoio Italia-Turchia. I due leader hanno discusso della sicurezza e dello sviluppo del Mediterraneo con un focus particolare sulla Libia, nonché del futuro dell’Africa anche in vista del prossimo Vertice di Roma. (segue) (Rin)