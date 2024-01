Business news: Goldman Sachs, ricavi in aumento del 51 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale banca d’investimento degli Stati Uniti, Goldman Sachs, ha registrato ricavi pari a 2,01 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre del 2023, in crescita del 51 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha fatto sapere lo stesso istituto, le cui entrate si sono invece attestate a 11,32 miliardi di dollari, con un aumento annuale del 7 per cento. Le azioni di Goldman Sachs hanno già visto un rialzo dell’1,4 per cento nella sessione di pre-mercato del 16 gennaio. In particolare, le entrate legate alla gestione di capitali sono cresciute del 23 per cento in un anno, arrivando a 4,39 miliardi di dollari. Nel corso del 2023 Goldman Sachs ha anche proceduto a un taglio del personale: ha concluso l’anno con 45.300 impiegati, in calo dell’1 per cento rispetto alla fine di settembre e del 7 per cento rispetto alla fine del 2022. (Was)