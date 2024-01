Business news: immobiliare, Kmpg sarà consulente finanziario della cinese Country Garden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’immobiliare cinese Country Garden, sopraffatto da una passività da 186 miliardi di dollari che lo rende uno dei costruttori più indebitati al mondo, ha nominato la multinazionale Kmpg come principale consulente finanziario per la ristrutturazione del suo debito offshore. È quanto si legge in una nota diramata dall’azienda il 16 gennaio, in cui si annunciano “sforzi incessanti” per garantire le consegne e la regolarità delle operazioni aziendali durante la ristrutturazione. inoltre, Country Garden istituirà “una piattaforma di cooperazione e di comunicazione con tutti i creditori”, con cui vuole arrivare ad una “soluzione olistica per affrontare i rischi” derivanti dall’indebitamento. (Cip)