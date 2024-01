Business news: Kerala, Modi inaugura tre infrastrutture per trasporto marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha inaugurato a Cochin, nello Stato del Kerala, tre progetti infrastrutturali, per un valore complessivo di oltre 40 miliardi di rupie. Le opere sono un nuovo bacino di carenaggio nei cantieri di Cochin Shipyard Limited (Csl), un centro per la riparazione di navi sviluppato da International Ship Repair Facility (Isrf) e un terminale di importazione di gas naturale liquefatto (Gnl) di Indian Oil Corporation Limited (Ioc). I progetti, che coinvolgono varie compagnie pubbliche, sono stati definiti un “orgoglio nazionale” dal premier, che ha rivendicato l’azione del suo governo per lo sviluppo dei settori dei porti, del trasporto marittimo e delle vie navigabili interne. “Il mondo sta riconoscendo il potenziale e la posizione dell’India nel commercio globale”, ha dichiarato il leader di Nuova Delhi. (Inn)