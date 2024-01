Business news: Cina-Regno Unito, protocollo d’intesa tra Sinopec e Bp per rafforzare commercio petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso petrolifero cinese Sinopec e la multinazionale britannica Bp hanno firmato a margine del Forum economico mondiale (Wef) di Davos un protocollo d’intesa per rafforzare la cooperazione nella vendita di carburanti e il commercio di greggio e gas. È quanto si apprende da un messaggio pubblicato da Sinopec sul social network Weibo, in cui si precisa che le due società esploreranno anche il potenziale di cooperazione in settori a basse emissioni, tra cui la ricarica di veicoli elettrici. Sia Sinopec che Bp stanno cercando di espandere la loro quota nel mercato cinese delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. A tal proposito, nel 2019, Bp ha firmato un accordo con l’azienda cinese di noleggio veicoli con autista Didi per istituire una joint venture nel settore, mentre Sinopec punta a costruire cinquemila stazioni di ricarica entro il 2025. Bp gestisce già una rete di stazioni di rifornimento in Cina tramite joint venture con Sinopec e la compagnia petrolifera statale China National Petroleum Corp (Cnpc). (Cip)