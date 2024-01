Israele: Lollobrigida, da Schlein e centrosinistra parole poco chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal centrosinistra provengono “parole poco chiare su quella che deve essere la difesa di Israele e delle libertà che rappresenta” in Medio Oriente, dove è “l’unico Stato democratico”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della sua visita alla Settimana verde di Berlino. "Avete sentito ieri le dichiarazioni della segretaria (del Partito democratico Elly) Schlein che forse dovrebbe chiarire più il tempo di oggi rispetto a chiedere chiarimenti su cose distanti in termini storici e anche oggettivamente i commenti di alcuni leader importanti del centrosinistra dimostrano la vacuità delle proposte politiche e la ricerca sempre del feticcio per contrastare gli avversari politici rispetto ai contenuti", ha detto il ministro. (Geb)