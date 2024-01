© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande onore, la Commissione Straordinaria della Città di Anzio annuncia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il Patrocinio e l'utilizzo del logo per l' '80esimo Anniversario dello Sbarco di Anzio', relativamente alle celebrazioni in programma dal 22 al 23 gennaio 2024". Lo si legge in una nota del Comune di Anzio. (Com)