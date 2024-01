Cultura: Battaglia (Pd), su Teatro di Roma serve mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte "all'arroganza di un centro destra 'prenditutto' occorre che tutto il mondo della cultura prenda una posizione chiara contro una classe dirigente sempre più allergica alla democrazia. Non è ammissibile che con un'azione istituzionalmente irrituale, il governo e la Regione Lazio decidano da soli chi dovrà dirigere i Teatri di Roma". Lo dichiara in una nota la presidente della commissione cultura di Roma Capitale Erica Battaglia. "Capiamo che i processi democratici siano poco chiari a destra ma addirittura scavalcarli è decisamente eccessivo. Cosa dice la Presidente Meloni? E' d'accordo con questo modus operandi dei suoi ministri e compagni di partito o l'hanno fatta sotto il naso anche a lei? Dall'ex presidente della commissione cultura di Roma, peraltro, ci saremmo aspettati questo e altro, meno dal ministro Sangiuliano". (Com)