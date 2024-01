Slovacchia: "Pravda", rimosso divieto cooperazione in settore culturale con Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Cultura slovacca Martina Simkovicova ha revocato il divieto di cooperazione con Russia e Bielorussia nel campo della cultura. Lo ha riferito il quotidiano “Pravda”, secondo cui nel marzo del 2022, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, gli ex vertici del ,inistero della Cultura slovacco hanno emesso un'ordinanza di interrompere qualsiasi cooperazione con Russia e Bielorussia. "Ci sono dozzine di conflitti militari nel mondo, a nostro avviso, le persone dell'arte e della cultura non dovrebbero pagare per tutto questo", ha detto alla pubblicazione Pavel Chorba, addetto stampa del ministro della Cultura slovacco. Secondo quanto riferito, Shimkovichova ha revocato il divieto lo scorso 15 gennaio. (Vap)