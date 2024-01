Vicenza: Pianese (Coisp), criminali travestiti da pacifisti, politica prenda distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri di Vicenza “sono il frutto di una situazione inaccettabile: non si può più tollerare che un manipolo di criminali travestiti da pacifisti agisca con il chiaro intento di creare disordini e aggredire gli agenti di Polizia". Lo dichiara il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. "È stato chiaro fin da subito che questi personaggi facinorosi e violenti siano scesi in piazza con la sola intenzione di dar luogo a una vera e propria guerriglia urbana. Oltre a esprimere tutta la nostra solidarietà ai colleghi della Questura di Vicenza e dei Reparti mobili, dunque, non possiamo far altro che sottolineare quanto questi movimenti nella maggior parte dei casi si organizzano non per manifestare un ideale, ma alla spasmodica e continua ricerca dello scontro con chi rappresenta lo Stato, mettendo seriamente a rischio l'incolumità non solo dei poliziotti ma anche di tutti i cittadini", aggiunge. "A prescindere da come la si pensa in merito a una determinata questione, la violenza non può mai essere considerata legittima; ecco perché auspichiamo che la classe politica, in maniera trasversale, prenda le distanze da chi aggredisce i poliziotti: nessun alibi per loro", conclude Pianese. (Rin)