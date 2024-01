Piano Mattei: Lollobrigida, non si basa su logica predatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Mattei “non ha un’idea predatoria”: l’Italia vuole essere “capofila delle nazioni più ricche” per sostenere la crescita dei Paesi africani. È quanto dichiarato dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine della sua visita alla Settimana verde di Berlino. L’esponente del governo ha aggiunto che il Piano Mattei ha tra gli obiettivi “evitare l’emigrazione forzata”, quale conseguenza della “povertà estrema”. Inoltre, l’iniziativa può creare partenariati tra imprese italiane e africane per sviluppare “filiere non in competizione, ma che possono compensare alcune latenze”. Lollobrigida ha, infine, evidenziato che diversi Paesi, in particolare quelli africani, “apprezzano in maniera eccezionale il Piano Mattei come sviluppo di cooperazione nei confronti dell’Africa”. (Geb)