Roma: Azione, torna l'illegalità nella Città del Rugby di Spinaceto

- "Avevamo espresso la nostra soddisfazione per lo sgombero operato dalle Forze dell'Ordine lo scorso 17 gennaio, dopo anni di illegalità, nella ex Città del Rugby che, ex Punto Verde Qualità che a Spinaceto prevedeva la realizzazione di una imponente infrastruttura sportiva costata 33 milioni di euro, era stato abbandonato prima di iniziare a funzionare". Così, in una nota, i consiglieri capitolini di Azione/LCS, Flavia De Gregorio, Francesco Carpano, capogruppo e Consigliere capitolino, insieme a Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, rispettivamente capogruppo e consigliere della Lista Calenda Sindaco nel Municipio IX. "Contestualmente però, avevamo anche espresso l'auspicio che l'intervento non rimanesse un'iniziativa isolata e che l'area fosse restituita al quartiere, nell'immediato dal punto di vista della sicurezza locale e, in tempi congrui, anche dal punto di vista della sua utilizzabilità attraverso l'individuazione di una nuova destinazione d'uso". (segue) (Com)