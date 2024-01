Congo-Kinshasa: Tshisekedi presta giuramento per un secondo mandato quinquennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Felix Tshisekedi, ha prestato oggi giuramento per un quinto mandato di cinque anni alla guida del Paese africano dopo aver vinto a valanga le elezioni dello scorso dicembre, definite tuttavia irregolari dall'opposizione. La cerimonia è avvenuta allo Stadio dei martiri degli sport di Kinshasa, alla presenza di circa 80 mila persone. "Riprendo lo scettro del comando che voi mi avete affidato. Vogliamo un Congo più unito, più forte e più prospero", ha dichiarato Tshisekedi nel suo discorso, cui hanno assistito diversi capi di Stato stranieri. Il leader congolese, 60 anni, è al potere dal 2019 e ha ottenuto a dicembre la rielezione con oltre il 70 per cento dei voti. I candidati dell'opposizione hanno messo tuttavia in discussione la validità del voto e hanno denunciato diffuse irregolarità, come l'apertura in ritardo (o anche la mancata apertura) di alcuni seggi e la mancanza di materiali elettorali. L'affluenza, stando alla commissione elettorale, è stata intorno al 40 per cento. (segue) (Res)