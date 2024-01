Congo-Kinshasa: Tshisekedi presta giuramento per un secondo mandato quinquennale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane, tuttavia, la Corte costituzionale ha respinto una mozione dell'opposizione per l'annullamento delle elezioni: secondo i giudici, le irregolarità non sarebbero state sufficienti a modificare l'esito del voto. Nel suo intervento odierno, Tshisekedi ha anche promesso una "profonda ristrutturazione dell'apparato di difesa e di sicurezza" e un rilancio degli sforzi diplomatici per rispondere alla crisi nell'est del Paese, le cui province sono ancora parzialmente controllate da gruppi armati ribelli come l'M23. L'obiettivo primario, ha tuttavia promesso il presidente, è quello di migliorare le condizioni di vita della popolazione. "So quali siano le vostre aspettative. In questi cinque anni creeremo più posti di lavoro", ha affermato Tshisekedi rivolgendosi alla folla. (Res)