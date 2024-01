Serbia: Vucic presenta il piano “Serbia 2027”, preservare pace e rafforzare crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preservare la pace nella regione e rafforzare la crescita economica: questo il fulcro di “Serbia 2027 – Un salto nel futuro”, il piano di sviluppo nazionale presentato oggi dal presidente Aleksandar Vucic. Il piano che stiamo elaborando è completo e ambizioso. Tutto quello che abbiamo realizzato è niente in confronto a quello che stiamo progettando per i prossimi quattro anni”, ha detto Vucic. “Il prerequisito è preservare la pace. Non cederemo nulla a nessuno, tuteleremo la Costituzione. Ma per noi è di primaria importanza preservare la pace. La Serbia deve mandare il messaggio chiaro che continuerà il suo percorso europeo, ovviamente proteggendo i suoi tradizionali alleati”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Nel 2012 il Pil era pari a 33 miliardi di euro. Alla fine di questo periodo, nel 2027, se avremo successo, il nostro Pil sarà di 92,7, e forse cento miliardi di euro. Più di tre volte superiore”, ha proseguito Vucic. “Nei prossimi quattro anni investiremo 17,8 miliardi di euro, che è quasi il budget annuale della Serbia. E allo stesso tempo, il debito pubblico non deve avvicinarsi alla soglia del 60 per cento, perché non lasceremo i nostri figli con debiti che non potranno ripagare. E faremo del nostro meglio affinché il nostro deficit non superi il 3 per cento”, ha spiegato il presidente serbo. (Seb)