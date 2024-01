Pesaro 2024: De Poli (Udc), sia modello per valorizzare meraviglie nostra Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la giornata di oggi “si apre una pagina bella e importante per Pesaro capitale italiana della cultura. L’Italia accende i riflettori sulle Marche, su Pesaro e sui 50 comuni della sua Provincia che, quest’anno, porteranno in alto il valore di un patrimonio storico-artistico inestimabile”. Lo ha dichiarato il senatore Udc Antonio De Poli. “Sono convinto che Pesaro 2024 possa diventare un modello per il Paese e che tutto questo abbia un senso perché questa voglia di fare cultura può ‘contagiare’ la nostra bellissima Italia con le sue peculiarità territoriali e identitarie. Viva Pesaro, viva le Marche”, ha concluso. (Rin)