Milano: McDonald’s inaugura il nuovo ristorante di Solaro, inclusivo e sostenibile (2)

- Giacomo Bruni, Operating Manager Mc Donald’s Italia Nord, ha dichiarato che "il nostro è un ristorante che conta 3 nazionalità al suo interno, il 60 per cento dei dipendenti è donna e come nostro vanto abbiamo anche la direttrice donna, giovane e di grandi ambizioni e potenzialità. Rivolgiamo particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale. In tal senso facciamo la raccolta differenziata in tutti i ristoranti. Ci teniamo, inoltre, a organizzare, con le istituzioni comunali, delle giornate per l'ambiente in cui cerchiamo di dare il buon esempio ai nostri concittadini".Secondo Alessandro Ranieri, Vice Sindaco di Solaro "l'apertura del ristorante ha portato occupazione sul nostro territorio, in un periodo particolarmente complesso soprattutto per i giovani, che faticano a trovare possibilità di lavoro serie a km 0. Il ristorante, inoltre, è anche un presidio di sicurezza dove tanti ragazzi possono passare del tempo facendo socializzazione". Per Elisa Tagliabue, Store Manager McDonald's di Solaro è un piacere aver aperto questo nuovo ristorante a Solaro che crea un'opportunità di lavoro per circa 30 persone del posto, numero che puntiamo a raddoppiare per avere una crescita significativa. Si tratta di un'occasione importante per l'azienda e per il territorio". È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna, per intrattenerli durante la loro permanenza. Il nuovo ristorante di Solaro è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 23:00. Nel locale è attivo anche il servizio di McDelivery. (Com)