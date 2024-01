Milano: McDonald’s inaugura il nuovo ristorante di Solaro, inclusivo e sostenibile - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ristorante McDonald’s di Solaro, situato in via Varese 220 e aperto al pubblico lo scorso 28 dicembre, è stato ufficialmente inaugurato sabato 20 gennaio. Per l’occasione, a partire dalle ore 12:00, si è tenuta una speciale festa di inaugurazione aperta a tutti, con animazione per i più piccoli in compagnia di Terry truccabimbi e Mago Simone. A seguire, alle ore 17:00 c’è stato il taglio del nastro e della torta celebrativa oltre a intrattenimento con Dj Set e un ospite d’eccezione, la tiktoker Giulia Sara Salemi. Al taglio del nastro presente il Vice Sindaco Alessandro Ranieri. Il ristorante, nel quale lavorano 32 persone, è completo di doppia corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Nel locale si trova anche McCafé, luogo ideale per una colazione o una pausa, che offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno, disponibili anche tramite il servizio McDrive. Il ristorante ha 236 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app. (Foto: Agenzia Nova) (Com)