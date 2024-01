Agroalimentare: Lollobrigida, agricoltura sostenibile è risposta a crescita demografica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sostenibilità ambientale vuol dire migliorare la qualità delle produzioni, limitando l'impatto di fattori potenzialmente dannosi per l'ambiente, ma non significa rinunciare al reddito. Garantire la sostenibilità economica e l’attività sociale sul territorio è un dovere che sentiamo sulle nostre spalle e riteniamo di dover lavorare insieme alle altre Nazioni in questo senso”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla sessione di lavoro “Promuovere catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili” del Global Forum for Food and Agriculture (Gffa) in corso a Berlino. “L’Italia ha puntato su qualità e distribuzione equilibrata delle filiere. Quest'anno investiamo circa due miliardi e mezzo consapevoli che bisogna investire per rafforzare questo modello, evitando una concorrenza basata esclusivamente sul prezzo. L'Italia investe sul diritto dei lavoratori, sull'ambiente, e questo ha un costo. Quindi le forme di concorrenza devono essere regolate tenendo conto del costo dei fattori produttivi”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Geb)