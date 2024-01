Agroalimentare: Lollobrigida, agricoltura sostenibile è risposta a crescita demografica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il Piano Mattei lavoriamo per garantire ad aree del pianeta che hanno immense disponibilità di zone arabili, come l’Africa, di sviluppare azioni di formazione e dotazione tecnologica per arrivare all’autosufficienza alimentare. Vogliamo rispondere alla crescita demografica con l’agricoltura, con l’allevamento sostenibile”, ha sottolineato Lollobrigida. “Non ci arrendiamo all'idea della produzione in laboratorio di carne coltivata, sintetica. Non crediamo che alle nostre stalle possano essere sostituite industrie, o laboratori ai nostri campi. Bisogna ribadire che l'agricoltore è il primo ambientalista del pianeta, perché ha nella terra la sua fonte di reddito, il suo patrimonio che spesso tramanda da generazioni”, ha concluso il ministro Lollobrigida. (Geb)