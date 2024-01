Mobilità: Bonelli (Avs) su limiti velocità, destra preistorica e irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tantissime città europee come Madrid, Barcellona, Parigi, Amsterdam, Londra esiste il limite dei 30km/h. Solo in Italia esiste una destra incredibilmente preistorica che pensa solo ai propri interessi mentre dovrebbe sapere che in queste città la mortalità delle vittime su strada è scesa drasticamente tra il 23 e il 40 per cento”. Lo afferma il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli. “Sono degli irresponsabili che non hanno a cuore la sicurezza su strada e inoltre fomentano i blocchi stradali", prosegue. “Salvini pensa solo agli interessi della Lega ignorando quelli del Paese. Ha azzerato il fondo sul trasporto pubblico per finanziare il Ponte sullo Stretto e ha il coraggio di dare lezioni di responsabilità. A proposito di 30 km/h, parla di uccellini ma li ha sentiti solo lui nei suoi incubi. La circolare di Salvini oltre ad essere illegittima è un abuso d'ufficio che loro stanno per abrogare", conclude Bonelli. (Rin)