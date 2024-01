Regno Unito: ex ministro Esteri, se Trump vince elezioni Farage nuovo ambasciatore negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigel Farage potrebbe essere il prossimo ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti se Donald Trump dovesse vincere la elezioni presidenziali previste a novembre. Lo ha detto l’ex ministro degli Esteri britannico David Owen citato dal quotidiano “The Independent”. Owen ha affermato che nominare l’ex leader del partito pro Brexit all’incarico in caso di vittoria di Trump “non è un suggerimento del tutto oltraggioso”. L'ex ministro ha spiegato che Farage potrebbe inizialmente essere inviato a Washington per convincere l'esponente repubblicano a fare in modo che gli Stati Uniti restino nella Nato qualora dovesse ottenere un secondo mandato. Secondo Owen – ministro degli Esteri laborista tra il 1977 e il 1979 – potrebbe essere, quindi, necessario affidare al politico di estrema destra uno dei più importanti ruoli diplomatici del Paese. “Faremmo meglio a mandare là fuori il vecchio Farage per persuadere Trump (sulla Nato)”, ha detto l'ex ministro al podcast di News Agents. "Io lo farei sicuramente”, ha aggiunto l'ex ministro. Farage aveva espresso disponibilità all'incarico nel 2019 dopo le dimissioni del capo della missione diplomatica britannica Kim Darroch. Lo stesso Trump, interpellato sulla questione, aveva affermato che il suo “amico” Farage avrebbe svolto un “ottimo lavoro” svolgendo quest'incarico. (Rel)