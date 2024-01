Roma: controlli ad "Alto impatto" a Ostia, 5 arresti e 4 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In manette sono finiti 4 soggetti, sorpresi in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e con il sequestro di 156 grammi di cocaina, suddivisa in oltre 350 dosi, ulteriori 82 grammi di hashish suddivisa in 18 dosi e anche 4 piante di marijuana del peso di circa 1,2 chili, mentre un quinto soggetto è finito in manette in esecuzione di un ordine di carcerazione. Invece, le altre quattro persone sono state denunciate a piede libero per furto di energia elettrica. (Rer)