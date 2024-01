Iran: Pasdraran, sale a cinque il bilancio delle vittime dell'attacco di Israele a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Guardiani della rivoluzione islamica iraniana hanno annunciato che sono cinque i loro membri uccisi in seguito all'attacco israeliano condotto questa mattina a Damasco, in Siria. "Uno dei feriti a causa dell'attacco del regime sionista è deceduto per le ferite riportate", si legge in un comunicato dei Pasdaran iraniani citato dall'agenzia di stampa "Mehr". La quarta vittime si chiamava Mohammad Amin Samadi. I pasdaran hanno pubblicato i nomi dei quattro ufficiali uccisi oggi nell’attacco aereo attribuito a Israele che ha colpito oggi un edificio residenziale nella municipalità di Mezzeh, a sud-ovest del centro di Damasco. Si tratta di Hojatullah Omidh, Ali Aghazadehm, Hossein Mohammadi e Saeed Karimi. In precedenza, diversi media arabi e occidentali avevano riferito della morte di Haj Sadiq Omidzadeh, definito comandante dell’intelligence in Siria della Forza Qods del Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniana, e del suo vice, Haj Gholam Muharram. La morte del comandante è stata comunque confermata anche da diversi siti e social media iraniani: la confusione deriverebbe dal fatto che Hojatullah Omidh (il primo nome nella lista) e Haj Sadiq Omidzadeh (il nome del comandante ucciso) sarebbero in realtà la stessa persona. (segue) (Res)